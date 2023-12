Federico si dichiara ad Anita al Grande Fratello | lei lo deride e lo stronca

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 19 dicembre 2023) TraMassaro eOlivieri potrebbe nascere qualcosa all’interno della casa del? Nelle ultime ore ci sono state delle evoluzioni in questo senso, almeno per quanto riguarda il ragazzo. Quest’ultimo, infatti, senza troppi peli sulla lingua, ha deciso di rivelare quello che sente per la coinquilina. La Olivieri, dal canto suo, ha avuto una reazione un po’ glaciale. Vediamo cosa è successo. Le confessioni disual GFMassaro ha deciso di sbilanciarsi suOlivieri svelandole quello che sente per lui. Il giovane, però, prima si è confidato con Monia La Ferrera, a cui ha rivelato di provare un forte interesse per la ragazza. Nella vita,è sempre stato abituato a non avere ...