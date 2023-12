Federico Massaro innamorato di Anita Olivieri? video

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, clamoroso:svela i suoi sentimenti perin confessionale! Spunta ildella reazione della gieffina! SPOILER GF:PAZZO DI(CLIP)- Manca oramai soltanto il placet di, perchéha fatto il suo passo, bello deciso, dichiarandosi in confessionale alla bella. L’inquilina è molto stupita, dato che non si aspettava che il nuovo ...