Federica Pellegrini e la domanda “cattivissima” di Diletta Leotta | “Siete stati un po’ str***”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Durante la gravidanza della sua primogenita Aria,ha voluto lanciare “Mammante“, un podcast tutto al femminile che parla di maternità. La prima ospite della seconda stagione è stata senz’altro d’effetto, e non poteva essere altrimenti. Stiamo parlando di: “Ho sceltoperché è incinta, per cui è stato come un passaggio di testimone”, ha spiegato all’Adnkronos la conduttrice di Dazn presentando le nuove puntate del suo podcast. Tanti i temi toccati durante la chiacchierata con l’ex campionessa di nuoto, che ha rivelato anche la tipologia di parto che preferirebbe fare: “Mi piacerebbe partorire nel mio elemento naturale, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio”, ha spiegato ...