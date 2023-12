FC 24 Winter Wildcards – Jolly Invernali | tutto quello che devi sapere!

(Di martedì 19 dicembre 2023) EA Sports ha annunciato il ritorno su FC 24 Ultimate Team dell’eventonella traduzione italiana: stavolta l’anticipazione non è arrivata tramite la consueta schermata di avvio di FUT ma con un post pubblicato sui canali social, in cui sono state svelate anche alcune delle SBC che verranno rilasciate nei prossi giorni, a partire da venerdì 22 dicembre Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile inil mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre

The EA FC 24 Winter Wildcards is rumored to be the next Ultimate Team promo, with superstar Cristiano Ronaldo all set to lead the way.

Wildcards promo rumored to arrive soon in EA FC 24 Ultimate Team, a recent leak suggests that Spanish midfielder Alexia Putellas will be part of the roster.