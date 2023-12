Fava presidente Inps e D’Ascenzo Inail | da Cdm via a iter

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha deciso l`avvio della procedura per il conferimento all`avvocato Gabrieledell`incarico didell`Istituto nazionale della previdenza sociale () e l`avvio della procedura per il conferimento al professor Fabrizio D`Ascenzo dell`incarico didell`Istituto nazionale per l`assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro ().