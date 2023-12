Fabrizio Corona in Tribunale | “Chi voleva querelarmi ha provato a comprare le mie prove tramite la malavita romana”

(Di martedì 19 dicembre 2023) Si riaccende il caso scommesse con una dichiarazione dia Milano inper la decisione sulla sorveglianza speciale da applicare o meno nei suoi confronti. L’ex re dei paparazzi ha lanciato una stoccata in aula: “Le stesse persone che sono finite sui giornali e hanno detto che avrebbero querelato, hannoad acquistare il materiale prova del gioco d’azzardo da me attraverso persone malavitose. L’abbiamo segnalato alla procura”. “Si tratta di”, ha poi aggiunto ai cronisti riuniti ad attenderlo, come riporta LaPresse. SportFace.

Sallusti impallina Casarini: "È come Corona", chi l'ha coperto di soldi

Luca Casarini Ildelle ong. Alessandro Sallusti , dipinge il ritratto dell'ex 'disobbidiente' salpato a bordo delle navi che soccorrono i migranti, il tutto davanti a una delle attiviste di ...

Fabrizio Corona in tribunale: "Sono 12 anni di guai" MilanoToday.it

Corona a giudici, 'con passaporto vado a lavorare negli Usa' Agenzia ANSA

Corona a giudici, 'con passaporto vado a lavorare negli Usa'

"Rivoglio il mio passaporto, che non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l'attività che sognavo da una vita: per lavorare negli Usa e fare documentari". (ANSA) ...

Scommesse, Corona: “Faremo nomi di calciatori e malavita”

(LaPresse) - “L’ultima volta che ho avuto una sentenza ingiusta, come ha detto la Cassazione, mi sono dovuto far dare 80 punti. Credo che oggi ...