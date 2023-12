(Di martedì 19 dicembre 2023) Fabrizio, ex attaccante dellantus, intervenuto ai microfoni di Mediaset, parla dei bianconeri, soffermandosi in particolare sulle...

Milik meglio di Vlahovic: 'Il serbo ha deluso' - Il Veggente

Nel finale della gara contro il Genoa, Allegri ha bocciato per l'ennesima volta Vlahovic, mandando dentro Milik: forse il polacco meriterebbe più spazio. Fabrizio, ex attaccante della, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay per parlare dei sorteggi degli ottavi di Champions e della crisi in attacco della: a suo giudizio, Allegri ...

Ravanelli: "Vlahovic è un problema per la Juve" Sport Mediaset

Ex Juve, Ravanelli: 'Vlahovic in ansia ogni volta che gioca, i rigori...' Calciomercato.com

Juve, Ravanelli: “Vlahovic non sta facendo bene, Milik merita una chance”

Intervenuto su TvPlay l'ex bianconero Ravanelli ha parlato della Juve di Massimiliano Allegri: novità di formazione in arrivo

Ravanelli boccia Vlahovic: «Milik merita di giocare al suo posto»

Ravanelli boccia Vlahovic: «Milik merita di giocare al suo posto». Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juve Su TvPlay, Ravanelli si è espresso così sul momento della Juve. RAVANELLI – «Non so co ...