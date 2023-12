Ex Ilva | una grana di Natale sotto l' albero di Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il governo potrebbe essere costretto, controvoglia, a nazionalizzare la più grande fabbrica del Sud. E infatti è già alla ricerca di un socio industriale per ridurre la sua quota. I sindacati preannunciano per mercoledì una giornata calda a palazzo Chigi in vista dell'assemblea decisiva di venerdì