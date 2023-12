Ex Canossiane | partite le demolizioni e i lavori per la nuova pista ciclopedonale

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’OPERAZIONE. «Pinze» in azione per demolire gli edifici più recenti e non vincolati. Un nuovo percorso collegherà il parco Suardi con l’attuale sede Gamec, attraverso il verde degli antichi orti di San Tomaso. Il «nuovo borgo» sarà pronto per il 2025.