Europa League | Milan tra le 3 favorite per la vittoria finale

Leggi su dailymilan

(Di martedì 19 dicembre 2023)sul podio dellain. Secondo i bookmakers possono vincerla in tre: il Liverpool di Klopp, il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso, ildi Pioli. In questo preciso ordine. “Ilinveste in Euro” titola in prima pagina questa mattina la Gazzetta dello Sport. Dall’urna di Nyon i rossoneri al sorteggio hanno pescato i francesi del Rennes, tredicesimi in classifica nella Ligue 1. Meglio di così non poteva andare. Per Giorgio Furlani però è solo un dettaglio: «Era indifferente – ha dichiarato ieri a margine della riunione di Lega – . Se vogliamo andare a vincere l’, chiunque andava bene». Ora l’ad delha un piano, condiviso ovviamente con Stefano Pioli e lo staff del tecnico emiliano: ...