Eterobasiche | le content creator che raccontano il mondo maschile e hanno conquistato Francesca Fagnani

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Componenti: Valeria De Angelis e Maria Chiara CicolaniCittà: RomaPiattaforme: InstagramCategoria: Comedy Chi sono leLesono un duo comico formato da Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, due ragazze romane checreato una popolare pagina Instagram per parodizzare i comportamenti e i stereotipi maschili. Dal 2023, il loro progetto si è espanso anche in una trasmissione televisiva condotta da, dove propongono parodie suldegli uomini. Valeria De Angelis, nata nel 1996, è laureata in Design ed è direttrice artistica della piattaforma Generazione, dove ha conosciuto Maria Chiara Cicolani, vice-direttrice. Maria Chiara Cicolani, nata nel 1998, è laureata in Filosofia e ha vissuto per un periodo in Norvegia. Entrambe sono ...