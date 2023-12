Erutta un vulcano nella penisola di Reykjanes in Islanda | i “laghi” di lava alti fino a 150 metri – Video

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’eruzione vulcanica iniziata questa notte insi sta verificando a sud della capitale Reykjavik, in un’area dove l’attività sismica è stata molto intensa a novembre. Lo ha riferito l’Istituto meteorologico islandese (Imo). L’eruzione effusiva è iniziata a pochi chiloa nord-est di Grindavi’k, poco dopo le 22:30 ora locale (le 23.30 in Italia): L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vulcano Islanda, ecco il momento esatto dell'eruzione!

Indice nascondi 1 Il momento esatto dell'eruzione del2 "Nessun rischio per la popolazione" 3 Voli regolari da e per l'Islanda In Islandailsulla penisola di Reykjanes, settimane dopo l'evacuazione delle città. Ecco il video del momento in cui è iniziata l'eruzione. Nella tarda serata di lunedì 18 dicembre ha eruttato un ...

Islanda, erutta un vulcano a sud della capitale Reykjavik Agenzia ANSA

Islanda, erutta vulcano dopo settimane di forte attività Sky Tg24

Islanda, erutta il vulcano nella penisola di Reykjanes

Dopo settimane di intensa attività sismica è iniziata l'eruzione vulcanica che era attesa nella penisola di Reykjanes in Islanda. Numerosi i video che già ...

Islanda: erutta un vulcano a Reykjanes

Islanda: erutta un vulcano a Reykjanes. Il primo ministro Katrin Jakobsdottir: "Speriamo per il meglio, eruzione considerevole" ...