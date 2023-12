Erutta il vulcano in Islanda | laghi di lava e corridoi di fiamme | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo settimane di intensa attività sismica, è iniziata alle 22.17 ora locale (le 23.17 in Italia) l'eruzione vulcanica che era attesa nella penisola di Reykjanes, in. Numerosi iche già circolano in rete. La zona nei pressi dell'area abitata era considerata fra le più probabili per l'emessione di gas ee, nei giorni scorsi, 4mila persone erano state evacuate dal villaggio di pescatori. Si tratta della quarta eruzione vulcanica in tre anni nella penisola di Reykjanes. La più dirompente innegli ultimi tempi è stata quella delEyjafjallajokull del 2010, che ha emesso enormi nubi di cenere nell'atmosfera bloccando i voli in tutta Europa per giorni a causa del timore che la cenere potesse danneggiare i motori degli aerei.