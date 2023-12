Ergastolo per i genitori di Saman

Leggi su panorama

(Di martedì 19 dicembre 2023) Solo poche ore fa, Shabbar Abbas, padre diaveva difeso la sua innocenza tra le lacrime. Dinnanzi ai giudici della Corte di Assise di Reggio Emilia l’uomo avrebbe infatti dichiarato: «Era mio cuore, mio sangue, ho portato qua il mio cuore e il mio sangue. Non ammazzo figli, non sono un animale. Neanche da pensare». I giudici non sembrano essere stati convinti dalle lacrime dell’uomo e, dopo cinque ore in camera di consiglio, hanno condannato Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen all’per l’omicidio della figlia. Lo zio Danish Hasnain, è stato invece condannato a 14 anni di reclusione, mentre i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq sono stati assolti, con ordine di liberazione immediata.