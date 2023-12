Emozioni natalizie per i bambini dell’Ospedale Santobono-Pausillipon

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti di Napoli. A cercare di strappare un sorriso ai piccoli pazienti ed alle loro mamme ci hanno provato l’hairstylist C1r0 e l’Associazione Centro Ester con una iniziativa tutta incentrata all’interno del presidio ospedaliero napoletano. L’hairstylist C1r0 ed il suo staff sono stati in visita ai pazienti con piccoli doni per rendere il loro soggiorno nella struttura più piacevole, per le loro mamme la possibilità di usufruire anche dei servizi dedicati ai capelli. “Abbiamo voluto sposare questo progetto con grande entusiasmo. Abbiamo donato giocattoli e vestitini da distribuire ai piccoli che trascorrono alquelli che dovrebbero essere i giorni più belli dell’anno” spiega il presidente del Centro Ester Pasquale Corvino. “Conosciamo da tempo C1r0, il barbiere degli ultimi ed essere al suo fianco in questa iniziativa è l’inizio di un ...