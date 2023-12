Elite Boxing Club Milano | Le attività e i prezzi

Diverimento, agonismo e commozione: grande successo per l'11° 'Memorial fratelli Burchi'

... che dopo un incredibile match fatto di pugni pesanti e lunghi e prolungati scambi contro Emiliano Pucci, avversario dalla grande prestanza fisica della scuderia della San Giuliano TermeTeam, ...

Merate: boxing night, finale Campionati Regionali Elite Merateonline

La Panthers Lauri Boxing Team organizza una serata all'insegna della grande boxe VareseSport

Fiamme Azzurre Polizia Penitenziaria: prestigioso successo ai Campionati Italiani Assoluti di pugilato 2023

Fiamme Azzurre Polizia Penitenziaria: prestigioso successo ai Campionati Italiani Assoluti di pugilato 2023 Nuovo prestigioso successo per il Boxing Team ...

'Day of Reckoning': Anthony Joshua fights Wallin, his doubters and his demons in Riyadh

For Anthony Joshua, the verbal daggers have started to become highly predictable – but no less cutting."Joshua is mentally fragile," says Otto Wallin, the man he faces in a make-or-break bout this ...