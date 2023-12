Eleonora Pedron si è laureata in psicologia | “Mamma e papà | son tanto felice!”

Leggi su diredonna

(Di martedì 19 dicembre 2023)si è: l’ex Miss Italia, oggi 41 anni, ha conseguito il titolo di dottoressa inall’università Niccolò Cusano, con una tesi su se stessa. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite un post Instagram, nel quale appare sorridente con la corona d’alloro e la tesi in mano. “… e, son”, ha scritto l’ex Miss a corredo del post, pensando anche al padre, morto in seguito a un incidente automobilistico nel 2002. Orgoglioso di lei anche l’attore Fabio Troiano, il suo compagno, che nelle storie Instagram ha ricondiviso una foto dei due insieme scrivendo: “Posso dire: LA MIA DOTTORESSA”. “A 40 anni ho messo in pausa tutto per diventare psicologa”, aveva raccontatoa Oggi nel 2022. “Ho ...