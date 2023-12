Eleonora Giorgi e la prima chemioterapia | “È stata dura”

Leggi su diredonna

(Di martedì 19 dicembre 2023)è tornata su Instagram per aggiornare i fan sul suo stato di salute. L’attrice, 70 anni, ha infatti recentemente scoperto di avere un tumore al pancreas, e aveva raccontato ai fan di stare per iniziare la. “Sono tornata – dice l’attrice in un video postato su Instagram – vi avevo lasciati il primo dicembre con l’annuncio che iniziavo le cure dopo quella ferale notizia di questo tumore al pancreas e vi avevo promesso che l’avrei fatto in diretta con voi”, ha esordito, svelando di aver fatto laseduta di chemio. “Lachemio èfatta, è, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta e ne sono venuta fuori. Oggi dopo 18 /19 giorni è il primo giorno che mi sono truccata, pettinata, addirittura andata dalla mia ...