Effetto Atreju | FdI vola Più l’attaccano più avanza Ennesima tegola per la Schlein

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un altro exploit di Fratelli d’Italia, un altro 0,3 percento in più nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Un balzo che si aggiunge ai segni “più” che da settimane puntellano l’ta ulteriore del partito della premier. Che – lo ricordiamo- da quando è a Palazzo Chigi ha visto aumentare i voti presi alle ultime elezioni (26%). Nonostante gli attacchi subiti da Giorgia Meloni nei giorni della kermesse di, ecco che FdI continua adre. E in una settimana il partito sale dello 0,3% al 28,5 per cento. Sondaggio nero per. Pd nella palude, tallontato dal m5S Piùscompostamente, più il partito del presidente del Consiglio prosegue la sua corsa. Perinvece arrivano altri numeri impietosi, perde lo 0,2% e si attesta al 19,4 per cento, ben ...