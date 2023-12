Echo | ecco il violento teaser trailer della serie Marvel

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tutti i cinque episodicon Alaqua Coxsaranno subito disponibili:il primoIl 2024 deiStudios inizia con, lo spin-off di Hawkeye incentrato sull’eroina Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox. Come accaduto per la seconda stagione di Loki, Disney+ ha deciso di anticiparne leggermente l’uscita. Tutti e cinque gli episodi che compongono lasaranno disponibili in Italia dal 10 gennaio 2024. Sarà la prima volta che unasarà resa disponibile in blocco, abbandonando quindi la modalità di rilascio degli episodi settimanale, o quotidiana come è stato annunciato per la seconda stagione di What If…?. Nell’attesa, qui sotto trovate il nuovo ...