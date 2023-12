Echi di storia e speranza | il Calendario della Pro Loco di Monreale diventa voce dei tempi

(Di martedì 19 dicembre 2023)– Grande successo per la presentazione delPro2024, ieri presso la Biblioteca comunale Santa Caterina. Si è scelto di leggere dei brani dalla novena U viaggiu dulurusu, scritta nel ‘700 da un sacerdotese, ma se ne è data una lettura che ha accolto anche quanto avviene ai nostri giorni: Maria (live.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ 13.04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ... (oasport)

Jannik Sinner entra nella storia del tennis, italiano è non solo. E' il primo giocatore a battere quattro volte Carlos Alcaraz nel circuito ATP e ... (247.libero)

PECHINO (CINA) - Impresa titanica di Sinner : l'altoatesino batte Carlos Alcaraz in due set (7 - 6 (4), 6 - 1) e conquista la finalissima del China ... (247.libero)

Sopravvivere ai cinepanettoni. I consigli di visione della Balena Bianca

... non è veramente Natale senza una buonadi fantasmi . Allora non c'è film più adatto di Past ...del passato a cui Nora si aggrappa disperatamente per tentare di ricollegarsi alle proprie ...

Echi dal mare: una giornata di storia, cultura marittima e gratitudine a Savona AlbengaCorsara News

Musica e storia tra il bunker e la sala lucernario di villa Mirabello a Varese per il festival Echi Urbani varesenews.it

Packaging sottile e riciclabile, rispetto dei criteri Esg: la storia di Sdr Pack, vincitrice del Bando per l'Ecodesign Conai

A raccontare come l’azienda è arrivata a queste soluzioni vincenti è Nicolò Ferracin, direttore commerciale Sdr Pack ...

Il bergamasco, una lingua che parla di storie, cultura e tradizioni

I l dialetto è la lingua del cuore di tutti i bergamaschi. Appena sentiamo una parola in dialetto ci vengono in mente i nostri nonni, la nostra terra e tutti i nostri cari che magari non ci sono più.