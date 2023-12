Ecco cosa penso del Gay Pride | Massimo Lopez non si nasconde | l' affondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dove eravamo rimasti. Si intitola così il nuovo show nel qualee Tullio Solenghi tornano in scena in coppia in una delle loro tante reunion artistiche. Una sodalizio professionale e umano che risale al 1982, anno di nascita del Trio, oltre quarant'anni fa, che ha visto per oltre dieci anni i due attori in scena assieme ad Anna Marchesini, scomparsa nel 2016. In questi giorni, da domani fino a Capodanno, il duo sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano, sempre accompagnato dalla band del maestro Gabriele Comeglio «un grande musicista che conobbi proprio andando a Lugano a registrare un brano con Mina di cui lui era arrangiatore (Noi, lo storico duetto dell'attore con la Tigre di Cremona nel 1994, ndr), da allora anche lui è una presenza costante nei nostri spettacoli», ci raccontache ...