Ecco con quali soldi è stato costruito il super-tunnel di Hamas | una tragica verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Scende addirittura a 50 metri di profondità la galleria scoperta ieri dall'esercito israeliano nel Nord della Striscia di Gaza, a soli 400 metri dal valico di frontiera di Erez. Definito «il più grandedi» trovato finora, è largo abbastanza da farci passare un autoveicolo. Un'opera costosa, concepita per l'assalto a sorpresa del 7 ottobre che ha scatenato il conflitto. Uno scavo a sezione tubolare rivestito internamente con elementi anulari. È lungo 4 chilometri e dotato di diramazioni, porte blindate, fognature, impianti elettrici per illuminazione e aerazione, oltre che linee di comunicazione. L'esercito israeliano ha diffuso immagini della galleria, ma non la sua mappa, tanto che il Times of Israel ha ammesso che i suoi reporter «hanno visto il tracciato, ma èloro vietato di pubblicarlo». Cautela forse dovuta al ...