È su una sedia a rotelle Peggiorano le condizioni di Celine Dion | cos' ha

Il neo presidente dell'Argentina, Javier Milei , oggi ha giura to davanti alla nazione. E promette misure draconiane:"Non c'è alternativa ... (ilgiornale)

La sedia vuota di Mohammadi alla cerimonia per il premio Nobel della pace. Il discorso letto dai figli : «L’Iran è una tirannia misogina» – Il video

Una sedia vuota al centro della cerimonia per la consegna del premio Nobel per la Pace, a Oslo. Narges Mohammadi, attivista iraniana per i diritti ... (open.online)