E se Babbo Natale fosse un pensionato romano? Marco Giallini e Gigi Proietti sono i protagonisti di Io sono Babbo Natale | stasera in tv

Leggi su amica

(Di martedì 19 dicembre 2023) «Di psicopatici ne abbiamo già tanti nella vita reale, non ne volevo aggiungere un altro alla già lunga lista». Da qui è partito Edoardo Falcone per realizzare il suo film più natalizio di sempre, Io(2021). Che arrivain tv su Rai 2 alle 21.20. «Un film che nasce per tutti ? grandi e piccini: si diceva un tempo ? ma senza essere necessariamente un “family”, almeno nell’accezione più logora del termine. Una volta tanto non c’è il “cattivo” di turno che vuole distruggere ile la “magia delle feste”», prosegue il regista. L’ultimo film diLa forza di Io ...