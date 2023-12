È operativo il primo “cane robot” dei carabinieri | rilevare tracce di esplosivo e rischiose attività di ricognizione | ecco cosa può fare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) I, da oggi, si sono dotati del loro”, una novità in Italia per le forze di polizia, a cui è stato dato il nome di Saetta. Controllato da un tablet a distanza (fino a 150 metri), potrà muoversi anche su terreni impervi e non percorribili dai normali veicoli ruotati o cingolati. Con l’ausilio delsarà possibile effettuaredi, sfruttando le sue spiccate capacità di mobilità come quelle di salire e scendere da rampe di scale ed aprire autonomamente porte e rimuovere ostacoli. Saetta potrà mappare luoghi attraverso avanzatissimi sistemi di rilevazione laser e termici, evidenziando la presenza di minacce e individuando, con l’ausilio di strumentazione dedicata, le più ...