È Natale e a Natale si può fare quello che ci pare

(Di martedì 19 dicembre 2023) Per alcune famiglie è il periodo più felice dell’anno (ma si stressano lo stesso), per altre èpiù triste (ma devono comunque mostrarsi felici). L’unico modo per passare le feste senza crolli emotivi, famigliari e finanziari è abolire il dovere e riscoprire il piacere, con un unico criterio: basta che funzioni