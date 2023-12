“Doppia tragedia” Femminicidio di Vanessa Ballan | la scoperta choc sul cadavere

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una donna di 26 anni,, è stata trovata morta con diverse ferite di arma da taglio sul corpo a Riese Pio X in provincia di Treviso. Il marito della donna è stato ascoltato dai carabinieri, ma è escluso un suo coinvolgimento nel delitto. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che ha avvertito il 118. Per l’omicidio è stato fermato un kosovaro 40enne, preso dopo una breve fuga. Si tratterebbe di un cliente del supermercato dove la giovane vittima lavorava, ma dai primi riscontri sembra che la vittima avrebbe avuto in passato una relazione con lui.è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sulle mani della vittima, si legge su TgCom24, sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a ...