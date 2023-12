Dopo la gogna mediatica | arriva l' inchiesta sul pandoro Ferragni

Leggi su agi

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI - La Procura di Milano aprirà un fascicolo sul caso delBalocco 'griffato' con il marchio di Chiaraaver ricevuto la ricezione dell'esposto del Codacons in cui si ipotizza la truffa aggravata. Nessuna decisione è stata ancora presa. Nei prossimi giorni il procuratore capo Marcello Viola valuterà il da farsi. Al vaglio tre ipotesi: l'apertura di un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato ne' indagati, uno a 44 in cui si iscrive solo il presunto reato individuato o uno a 21 con anche l'iscrizione degli eventuali indagati. Un passaggio formale per compiere i primi accertamenti già oggetto di un procedimento all'Antitrust concluso con una sanzione. Il Codacons, promotore dell'esposto che ha già portato alla multa milionaria per ilgriffato Balocco, annuncia un nuovo esposto ...