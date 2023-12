Dopo il pandoro | le uova di Pasqua | nuove accuse a Chiara Ferragni | esposto Codacons

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 19 dicembre 2023)ilBalocco griffato,polemiche investono: sotto accusa, questa volta, un'operazione di beneficenza messa in piedi dall’imprenditrice digitale per lediDolci Preziosi. Operazione che avrebbe fruttato a, come scrive Selvaggia Lucarelli su Il Fatto quotidiano, molto più di quanto poi in effetti è stato devoluto per la causa pubblicizzata. Ilha annunciato un. Nei giorni scorsi, a causa delgriffato, l'Antitrust ha inflitto una sanzione di oltre un milione di euro alle società riconducibili ae di 420mila euro all'azienda veronese per pratica commerciale scorretta. L’imprenditrice digitale si è ...