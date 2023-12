Dopo il pandoro | le uova di Pasqua | nuove accuse a Chiara Ferragni

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 dicembre 2023), celebre imprenditrice digitale e influencer, si trova nmente al centro delle polemiche, questa volta per un'operazione di beneficenza legata allediDolci Preziosi.l'incidente con ilBalocco griffato, che ha portato a una multa milionaria inflitta dall'Antitrust, laè nmente sotto accusa per presunte pratiche commerciali scorrette.L'operazione di beneficenza in questione avrebbe coinvolto lediDolci Preziosi sponsorizzate dall'influencer, ma secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto quotidiano, i fondi raccolti non avrebbero corrisposto alle aspettative pubblicizzate. Il Codacons, già promotore dell'esposto che ...