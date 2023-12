Donna uccisa nel Trevigiano | aveva 27 anni Ricercato un uomo a cui ha aperto la porta Il marito sotto choc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Halaall’che l’ha aggredita accoltellata ementre in casa c’era il. Vanessa Ballan, 27, è morta così. È stata trovata senza vita sulladi casa a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il cadavere era all’ingresso della sua abitazione quando un vicino, che poi ha dato l’allarme, lo ha visto. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi ma per lanon c’era più nulla da fare. Il compagno della, è stato sentito dai carabinieri di Treviso, che stanno indagando sul delitto. È Stato lui a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida. L’arma del delitto non è stata trovata.L Al momento quindi è ...