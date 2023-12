Donna incinta uccisa a coltellate nel Trevigiano

Leggi su agi

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI - Il cadavere di unadi 26 anni con ferite da arma da taglio è stato trovato all'ingresso della sua abitazione, in una frazione del comune di Riese Pio X, nel. Lo ha riferito all'AGI una fonte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto dal Comando Provinciale di Treviso, dopo essere stati allertati dal 118. La giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno che era al suo fianco e in stato di choc. Al momento non è stata trovata l'arma del delitto e si indaga per risalire all'autore. Sul posto c'è anche il magistrato di turno. La vittima lascia una bambina di 4 anni. Si è appreso anche che Vanessa Ballan aspettava il secondo figlio. Lo ha riferito il governatore del Veneto Luca Zaia. "Vanessa erada pochi mesi - scrive Zaia sui social - Lavorava come commessa all'Eurospin di Castelfranco". ...