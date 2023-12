Donna di 27 anni trovata morta | colpita con arma da taglio diverse volte | era riversa in terra all' ingresso di casa Il compagno sentito dai carabinieri

Treviso, donna uccisa a coltellate in casa

Unadi 26è stata trovata morta in casa con diverse ferite di arma da taglio sul corpo a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Sul posto i carabinieri.

Donna di 27 anni trovata morta, colpita con arma da taglio diverse volte: era riversa in terra all'ingresso di ilmessaggero.it

Donna uccisa con un'arma da taglio, sentito il compagno AGI - Agenzia Italia

Donna accoltellata e uccisa nel Trevigiano

(ANSA) - RIESE PIO X (TREVISO), 19 DIC - Una donna di 27 anni è stata trovata morta colpita da più colpi di arma da taglio nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo ...

Fabrizio Corona ai giudici: «Ridatemi il passaporto, voglio andare negli Stati Uniti»

Sono tornato in Rai dopo 12 anni e ho aperto una testata giornalistica ... una per bancarotta della sua ex società Fenice e una per tentata estorsione nei confronti di una donna. Nelle scorse ...