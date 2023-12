Divorzio | nell’assegno si dovrà quantificare anche il periodo prematrimoniale

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Ildi convivenzaavrà un pesodi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 35385 depositata ieri. Le Sezioni Unite si sono pronunciate stabilendo che per la quantificazione dell’assegno disi deve tener contodeldi convivenzadella coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune”. La ricorrente aveva lamentato che nella definizione dell’assegno non era stato considerato ildi sette anni di convivenzadurante il quale era natoil figlio della coppia.