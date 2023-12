Dopo 14 anni il Comune dell'Aquila torna a Palazzo Margherita

... oltre a basi di pilastri, archi in pietra e piani in malta, cancellati con la costruzione di Palazzo Margherita che dopo ildeldel 1703 fu trasformato in Palazzo di Giustizia. ...

Disastroso terremoto nel nord-ovest della Cina, oltre 130 morti Libero Tv

Forte terremoto in Cina: almeno 100 morti in Gansu e Qinghai TGLA7

IL VIDEO. Violenza sui disabili, Premio PreSa a Differenza Donna

Roma, 19 dic. (askanews) - Maria Paola, 27 anni, e Anicia, 28 anni. Storie differenti di problemi di salute e disabilità, accomunate però dalle violenze subìte in ambito familiare e di coppia, ...

Terremoto in Cina, si contano i danni tra le macerie degli edifici crollati

Il terremoto ha colpito le province di Gansu e Qinghai, nella parte nord-occidentale della Cina. I feriti sarebbero oltre 500. Sale a 116 morti il bilancio provvisorio del terremoto di… Leggi ...