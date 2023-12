DIRETTA | Concorso dirigenti scolastici | posti e modalità | ecco il bando QUESTION TIME con Prontera VIDEO

DIRETTA | Concorso scuola - video guida con tutti i passaggi spiegati [VIDEO] Al via le domande per inoltrare la domanda di partecipazione ai concorsi ordinari per titoli ed esami per l'accesso a posti di insegnamento (comuni ... (orizzontescuola)

Concorso docenti 2023 - pubblicazione del bando prevista dopo il ponte dell'Immacolata - RIVEDI LA DIRETTA VAI AI CORSI DI PREPARAZIONE AL Concorso Qualche giorno fa è stato pubblicato sulla Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)