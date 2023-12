Ospite al Mercante in Fiera , Sophie Codegoni ha pescato la carta delle corna e non ha trattenuto l'ironia nei confronti della sua situazione! (comingsoon)

Se mi chiedessero qual è il primo libromi viene in mente riguardo al tema della famiglia, della paternità, del lavoro, del tempopassa,scorre inesorabilmente, ecco, ioLa metamorfosi di Kafka, senza esitare. È incredibile come una sola persona, un essere umano tale e quale a me, abbia potuto scrivere questo piccolo grande ...

"Direi che me lo merito". Chiara Ferragni si prende anche il tapiro di Striscia ilGiornale.it

Innerhofer: "So che molti non credono più in me, ma cerco di ignorarlo" Sciare

Scintille di bellezza. L'essenza della scuola Un ciliegio in fiore che ci attende

L’insegnante deve aprire ciascuno al suo futuro, nella certezza che ci aspettano sempre i frutti dopo qualunque prova. Riflessione che arriva da una visita in Bosnia-Erzegovina, tra ferite e speranze ...

Sanremo giovani, Omini: “Suoniamo dalla quinta elementare, l’Ariston è l’opportunità più grande”

“Sanremo per noi è veramente importante” hanno ammesso, “si può dire che è il festival più figo che c’è in Italia, ed è un’opportunità gigante per noi”. Con in mente la canzone Tutti i miei sbagli dei ...