“Devo confessarti una cosa su Mirko” Perla si lascia andare al Grande Fratello | lui scopre tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Fase alquanto difficile alper, che ha finalmente deciso di ammettere unaimportante. Eha scopertoimprovvisamente, dato che stava seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra insieme a Ciro Petrone e Angelica Baraldi. E ovviamente gli utenti hanno posto l’attenzione non solo sulle preziose parole della Vatiero, ma anche sulla reazione dell’ex gieffino. Dunque, nella casa delha parlato nuovamente didavanti a Letizia. Quest’ultima l’ha spronata ad esternareciò che sentiva in quegli istanti ed è arrivata appunto una confessione dal profondo del suo cuore. Una scoperta inaspettata per Brunetti, che sicuramente non si ...