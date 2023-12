De Laurentiis | “Se i campi non sono all’altezza non mando il Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nella giornata di ieri in Assemblea di Lega i club di Serie A hanno approvato in via definitiva le date della Supercoppa Italiana 2023 che sarà disputata come da programma in Arabia Saudita e che vedrà per la prima volta nella sua storia un format a 4 squadre con semifinali il 18 e 19 gennaio e con la finalissima in calendario il 22 gennaio. Inter, Lazio, Fiorentina ei club iscritti, ma proprio la società azzurra con il suo presidente Aurelio Desta continuando a fare muro. Già in passato Deaveva tuonato: “Ma cosa andiamo a fare in Arabia, giochiamola all’Olimpico” e nel corso dell’assemblea di ieri ha ricalcato la mano. La Supercoppa si disputerà a Riyad tutta sullo stesso campo, quello dell’Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. Il problema del patron azzurro è però legato ai ...