(Di martedì 19 dicembre 2023)sarà il protagonista del film Aquaman e il Regno Perduto, ma in futuro potrebbe tornare nel DCcon la parte ditornerà tra pochi giorni sugli schermi di tutto il mondo neldi Arthur Curry con Aquaman e il Regno Perduto, ma l'attore non esclude in futuro diun altro personaggio della DC:. L'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida del DCsembra rappresenterà infatti un nuovo inizio per quanto riguarda i progetti legati ai fumetti, con un cambio quasi totale degli attori coinvolti. Le dichiarazioni diIn un'intervista rilasciata a Fandango per promuovere Aquaman e il Regno Perduto,...

Echo: il nuovo trailer anticipa il ritorno di Daredevil nell'intensa serie Marvel

... Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer,Gavin (...di Falco che per prima ha introdotto il personaggio di Maya Lopez nel Marvel Cinematic, ...

DC Universe, Jason Momoa ribadisce che è pronto a interpretare Lobo: "Sarebbe un ruolo perfetto!" Movieplayer

DC Universe, Jason Momoa continua a stuzzicare su Lobo: 'Ho letto tutti i suoi fumetti' Cinecomic.it

Jason Momoa Addresses Lobo DCU Casting Rumors

Aquaman and the Lost Kingdom star Jason Momoa reveals that he's open to playing Lobo in James Gunn and Peter Safran's rebooted DC Universe if the opportunity arises.

Aquaman: Jason Momoa Reveals First Superhero Audition

Aquaman and the Lost Kingdom star Jason Momoa 's first superhero audition wasn't for the the DC hero he ended up playing on-screen. In a new interview with Fandango, the Aquaman star revealed that he ...