Danzare contro i pregiudizi | la ballerina che segue le vibrazioni

(Di martedì 19 dicembre 2023) Scarpette, body... e protesi acustiche: è la divisa di Carmen Diodato, la trentacinquenne palermitana che ballando le. “Avere il timore di non farcela credo sia una cosa normale, che capita a tutti. Anche io ho pensato per un attimo - racconta a Sky TG24 - che fosse impossibile per una ragazza sordanei grandi teatri, però questo pensiero non mi ha mai fermata. Mai ho pensato di mollare tutto a causa dei, sono andata sempre solo avanti”.