Dalle civiltà antiche ad oggi | passando per il Cinema del ‘900 | la storia del make up

(Di martedì 19 dicembre 2023) Life&People.it Che il rossetto sia il < > lo affermava un artista e fotografo che di seduzione femminile se ne intendeva non poco. Negli inconfondibili scatti di Man Ray labbra ben disegnate e ciglia allungate sono più di un semplice vezzo. E per quantosi tenda a considerare ilup un ornamento funzionale alla bellezza di una donna, la suadimostra che Man Ray non aveva poi tutti i torti. Sin dai tempi più antichi ‘dipingere’ il volto, infatti, è una forma di espressione che racchiude personalità, tradizioni culturali e sociali ben definite. Un vero e proprio linguaggio che rivela l’identità più intima e profonda dell’essere umano, dunque, a partire dalla prei. I prodotti di cosmesi nell’antica Grecia Sembra, infatti, che una primordiale forma di ...