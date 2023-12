(Di martedì 19 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Su iniziativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, del ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani, e del ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti, e con il consenso dell’intero governo, nel Consiglio dei Ministri di oggi è stata decisa la, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024, dell’autorizzazione al Governo, previo atto di indirizzo di Camera e Senato,cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti alle Autorità governative dell’Ucraina. “Il prolungamento del conflitto russo-ucraino, in uno scenario internazionale aggravato dcrisi mediorientale e dguerra tra Israele Hamas, impone al Governo Meloni una scelta di coerenza, di sostegno e, dunque, didegli aiuti, in linea con gli impegni internazionali assunti ...

Fisco, Cdm approva dlgs fiscalità internazionale. Rinvio per Irpef

Leo sottolinea anche che "c'è grande soddisfazione per i provvedimenti approvati oggie in particolar per il via libera definitivo ai due decreti legislativi di attuazione della delega ...

Fisco, Cdm approva dlgs fiscalità internazionale. Rinvio per Irpef LA STAMPA Finanza

Dal Cdm via libera alla proroga delle forniture all’Ucraina Il Tempo

Due decreti fiscali e disposizioni sui giochi, ok del CdM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente due decreti legislativi sulla fiscalità internazionale e sui giochi a distanza, con misure volte al contrasto all'illegalità e alla tutela dei gi ...

Ucraina: portavoce Forze armate, nostre truppe su riva sinistra di Dnepr sono inferiori a forze russe

Il numero di truppe russe sulla riva sinistra del fiume Dnepr, nella regione di Kherson, supera quello delle forze ucraine. I soldati ...