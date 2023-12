Dal Canale di Suez a quello di Panama | come e perché il blocco degli Stretti può far deragliare l’economia mondiale

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) Prosperity Guardian. Guardiani della Prosperità. Non è un caso se la missione navale internazionale che gli Usa stanno mettendo insieme in queste ore per controbattere agli attacchi sul Mar Rosso delle milizie Houthi ha questo nome.in gioco, oltre alla sicurezza immediata di cargo ed equipaggi ovviamente, c’è un pezzo rilevante del. E occidentale. Per capire la portata della sfida bisogna ricordare qualche numero, e qualche fragilità congenita, del sistema commerciale globale. Prima cifra grezza: l’80% delle merci al mondo viene spedita via nave, certifica l’Onu. Statistica che non deve stupire,spiega a Open Alberto De Benedictis, esperto del settore e consigliere d’amministrazione di Clearwater Dynamics: «Le spedizioni via nave hanno costi irrisori rispetto a qualsiasi altra ...