Daino | «Inzaghi allenatore completo Cresciuto come l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Danielefa un’ampia analisi suldi Simonedi questa stagione e i miglioramenti fatti registrare rispetto alle altre. L’ex difensore parla su Sportitalia. MIGLIORIE – Danieleanalizza profondamente cosa è cambiato rispetto al passato: «ogni tanto anche nelle scelte durante la partita si era perso. Oggi lo fa molto meno, la sua crescita è costanteè costante la crescita delin questa stagione e non solo.in modo esponenziale nella gestione della rosa, è diventato unveramente. Riesce a stare in corsa su diversi fronti durante l’anno, merita gli elogi per questo motivo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...