Da piccola realtà della Val Seriana | oggi TAMI è un riferimento per la carpenteria metallica in Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Laè da sempre un’industria trainante nel nostro territorio, che richiede l’incontro tra eccellenza e lavorazioni precise. Fra le numerosepresenti nella provincia di Bergamospicca per professionalità, efficienza e una gamma completa di soluzioni personalizzabili. Nasce nel 1988 quando, dopo anni di esperienza nel settore, Aurelio Tiraboschi decide di fondaretra le montagneVal. Avviata come unaazienda di Vertova specializzata nei montaggi industriali,ha ampliato il suo business e si è specializzata in arredamenti industriali eBergamo di diverse tipologie e capace di rispondere a numerosi ...