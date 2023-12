(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Terribile. E anche questi sono crimini visto che agli ospedali non arriva più il carburante. I pazienti che arrivano all' ospedale indonesiano di Gaza ... (247.libero)

almeno 20 persone sarebbero state uccise in un attacco israeliano alla scuola Osama Ben Zaid, gestita dalle Nazioni Unite, nel quartiere di Saftawi, ... (strumentipolitici)

"Non dobbiamo permettere che le atrocità a Gaza si inaspriscano trasformandosi in una guerra regionale che coinvolga la Siria". Lo ha affermato il ... (247.libero)

Maryam ha dodici anni e vive nel campo profughi di Jabalya, nella striscia di Gaza . Dal 7 ottobre non si sa più nulla di lei. Così come di altri 76 ... (ilfattoquotidiano)

La guerra a Gaza ha messo nei guai le università di maggiore prestigio statunitensi

Il dipartimento dell'istruzione statunitense ha avviato indagini su oltreuniversità tra cui Columbia, Harvard, Cornell, Stanford e University of Pennsylvania, in seguito ad alcune denunce per ...

Da Gaza venti di guerra sul Mar Rosso - Ascolta Adnkronos

Gaza, altri due giorni di tregua: Hamas deve liberare venti ostaggi Euronews Italiano

Venti chili di botti vicino alla bombola del gas, due arresti

Custodiva circa 20 chilogrammi di pericolosissimi botti accanto a uno scaldino da bagno a gas in funzione collegato a una bombola di Gpl: è quanto hanno scoperto i finanzieri di Salerno nella cantina ...

Striscia di Gaza, Clarissa Ward: «Non ci si abitua mai a vedere i bambini soffrire»

Martedì 12 dicembre, Clarissa Ward ha potuto entrare nella Striscia. Per qualche ora, la corrispondente di guerra del canale americano CNN ha potuto seguire l'équipe di un ospedale da campo emiratino, ...