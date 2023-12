Dà fuoco al vicino di casa | nuova ordinanza per il 36enne di Cervinara

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gip Cassano del Tribunale di Avellino, accogliendo l’eccezione degli avvocati Vittorio Fucci e Domenico Cioffi, ha ritenuto non legittimo l’arresto in flagranza operato dalla Polizia dinei confronti di Massimo Passariello, pregiudicato di 36 anni di, accusato di tentato omicidio volontario, poiché aveva cosparso di liquido infiammabile e poi datoal suoa seguito di un litigio. Il Gip, pertanto, ne ha disposto la scarcerazione. Tuttavia, per la gravità del fatto, ha ritenuto di emettere un’di custodia cautelare per trattenere in carcere il Passariello, in attesa degli sviluppi di indagine. La difesa, oltre all’attività d’indagine che farà dal punto di vista degli elementi a discarico, proporrà ricorso al Tribunale del ...