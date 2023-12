Dà fuoco al vicino di casa | 38enne in silenzio davanti al Gip

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta presso il carcere di Belizzi Irpino, dinanzi il Gip Dott. Paolo Cassano del Tribunale di Avellino, l’udienza di convalida dell’ arresto di Massimo Passariello, pregiudicato di 38 anni di Cervinara, accusato di tentato omicidio volontario. Ila seguito di un litigio con ilgli aveva dato, cospargendolo di liquido infiammabile e poi appiccando la fiamma sull’uomo. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e la difesa, rappresentata dall’avvocato Vittorio Fucci e dall’avvocato Domenico Cioffi, ha avanzato una serie di questioni giuridiche a difesa dell’indagato. In primis ha rilevato l’illegittimità dell’arresto in flagranza, sostenendo, sulla base consolidata giurisprudenza delle Sezione Unite della Supriema Corte di Cassazione, anche la non sussistenza dei ...